Thomas Helmig får ny vigtig rolle

Thomas Helmig er allerede nu begyndt sit arbejde for Red Barnet.

Han hjælper organisationen med at hverve indsamlere på sociale medier til landsindsamlingen søndag den 6. september.

For sangskriveren giver hans nye rolle stor mening.

– Fundamentet til et godt og trygt liv bliver lagt i barndommen. Det gælder for alle. Derfor er det ekstremt og indlysende vigtigt at hjælpe alle børn, der har behov for hjælp både herhjemme og ude i verden. Derfor støtter jeg Red Barnet, siger Thomas Helmig i en pressemeddelelse.

6.000 børn risikerer at dø

Ifølge Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, kommer hjælpen fra sangskriveren på et meget vigtigt tidspunkt.

– Jeg er rigtig glad for, at Thomas Helmig vil være med på holdet og bruge sin stemme til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark og resten af verden. Og det er et vigtigt tidspunkt, det sker på. Der er hårdt brug for, at vi hjælper verdens udsatte børn på ret kurs, for corona-krisen og følgevirkningerne rammer dem særligt hårdt og krænker deres rettigheder, siger Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.

Hun henviser til en undersøgelse fra FN, der viser, at op mod 6.000 børn under fem år er i risiko for at dø hver dag som følge af corona.

Det hænger blandt andet sammen med, at livsvigtige vaccinationsprogrammer er sat i stå, og sundhedssystemerne er presset til det yderste, hvilket har konsekvenser for blandt andet fødende kvinder.