Thomas har købt fodboldtrøjer for 300.000 kroner

Men til en kamp mod Lyngby havde de aarhusianske spillere iført sig trøjerne, der efterfølgende blev bortauktioneret. En ivrig Thomas Berg bød på to af trøjerne og endte med at få dem begge med hjem.

I de sidste fem år er antallet grebet om sig, fortæller Thomas Berg og Pia Pedersen med et grin. De to trøjer er nu vokset til en samling på omkring 350 af dem, og Thomas Berg skyder på at have brugt omkring 300.000 kroner på de farverige spillertrøjer.

En stadionplatte og en sodavand

- Jeg er født med blåt og hvidt i hjertet.

Thomas Berg husker tilbage på sit første møde med den aarhusianske fodboldklub.

Han var blot fem år gammel, da hans far tog ham med til en kamp, hvor AGF spillede mod Bayern München.

- Jeg husker egentligt ikke så meget af selve fodboldkampen. Jeg husker mere stemningen, der var på Aarhus Stadion.

Og netop stemningen fik ham til sporadisk at dukke op som tilskuer til flere kampe sammen med sin far og den fodboldklub, han sidenhen blev tilknyttet. I dag skyder Thomas Berg på at have sat sine fødder på et stadion og overværet AGF-kampe over 500 gange.

- Der ligger så meget i det at gå fodboldkampe, siger han og forsøger at finde ordene, der kan beskrive følelsen.