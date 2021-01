Testcenter åbner i storcenter

Bruuns Galleri har i samarbejde med firmaet Care Link, der har en aftale med det offentlige om testning, nu åbnet et testcenter på 1. sal ved siden af biografen.



- Vi har ca. 75 medarbejdere på arbejde i Bruuns Galleris forretninger for tiden, og for dem bliver det jo utrolig nemt, at få taget den ugentlige test. Vores placering betyder også, at vi ligger utrolig centralt i Aarhus, så indenfor få minutters gang vil der være mange mennesker, som nemt kan komme forbi det nye testcenter, siger Claus Brændgaard, Center Manager Bruuns Galleri, i en pressemeddelelse.



Selvom det meste af landet lige nu er ramt af en nedlukning, har supermarkeder, apoteker og lignende fortsat åbent.



Åbningstiderne for det midlertidige testcenter bliver i første omgang fra 07.00 til 21.00 i hverdagene og 10.00 til 20.00 i weekenderne.



Testcentret i Bruuns Galleri er én af mange muligheder for at få foretaget en test for covid-19. Her kan du se, hvor du kan få lavet en test i nærheden af dig.

I videoen herunder kan du se mere om, hvordan selve testen i næsen foregår, og så svarer overlæge i øre-, næse-, halskirugi, Tejs Ehlers Klug, på spørgsmål om næsepodning.