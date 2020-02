Jens kæmper for en større kompensation efter sprøjteforbud

VIDEO: Her kan du se mere om, hvorfor landmand Jens Bøje vil have flere penge i kompensation, end kommunen lægger op til.

I flere år har landmænd på Beder-Malling-kanten kæmpet mod kommunen om retten til at sprøjte med pesticider. Men da markerne ligger oven på drikkevandsressourcer, har de altså fået sprøjteforbud.

Nu skal vandforbrugerne så betale en kompensation til de ramte landmænd. Og torsdag var den kommission, der skal bestemme hvor mange penge, det drejer sig om, på besøg.

Jens Bøje viser taksationskommissionen rundt på nogle af sine marker.

- Jeg forventer, at jeg får lov til at fortælle lidt om ejendommen og vores produktionsform, og hvad det betyder for mig med de indgreb, der kommer her, siger Jens Bøje, landmand ved Beder, kort tid inden, han fik besøg af taksationskommissionen.

Læs også Totalt sprøjteforbud på vej: - Vi er virkelig sårbare

Efter en kort introduktion på gården skulle gæsterne rundt og se nogle af de områder, hvor Aarhus Kommune har forbudt brug af sprøjtemidler.

Vil have en større kompensation

For Jens Bøje var målet klart. At overbevise kommissionen om, at den erstatning på 50.000 kroner per hektar, som kommunen har tilbudt, er alt for lidt.

- Det har overhovedet ikke noget med fuld erstatning at gøre, og det er det, vi opponerer mod. Og det er det, der gør, at det er så afgørende for os i dag at få overbevist taksationskommissionen om, at kommunens tilbud er helt forkert, siger Jens Bøje.

I 2017 indførte Aarhus kommune sprøjteforbud for ni landmænd i området syd for Aarhus ved Beder og Malling. Ifølge kommunen fordi grundvandet i området er særligt sårbart.

Og netop grundvandet går de naturligvis meget op i på Malling Vandværk.

- Vi skal levere rent grundvand til vores forbrugere og drikkevand mange år frem, så vi er nødt til at passe på det, siger Anders Kaa, driftsleder ved Malling Vandværk.

Anders Kaa mener, det et er helt fair, at det er forbrugerne, der skal betale kompensationen til landmændene.

Forbrugerne får regningen

Det er forbrugerne, der kommer til at betale regningen til landmændene. Derfor har vandværkerne de seneste fire år opkrævet et ekstra gebyr.

- Jeg synes, det er er fair, at det er forbrugerne, der betaler. Hvor skulle vi ellers hente pengene? spørger Anders Kaa.

Læs også Sprøjteforbud skal i retten: - Det er vores eneste mulighed

Hvis den erstatning skal være større, er det forbrugerne, der skal betale. Hvorfor er det fair?

- Det er dem, der drikker vandet, og så er det dem, der skal betale for vandet. Og det betyder så uendelig lidt for den enkelte familie, siger Jens Bøje, der efter dagens besøg føler sig sikker på, at han lykkes med at få flere penge.

- Ja, det gør vi da. Det er helt klart en fejlvurdering, der er kommet fra kommunens side.

Landbrug og Fødevarer håber, at der kan komme en afgørelse om erstatningens størrelse inden for fire uger.