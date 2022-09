Test afslører flere problemer ved GPS-sendere til demensramte

På sine gamle dage er Christine Mosekjærs far blevet ramt af demens, og da han samtidig holder af en rask gåtur, risikerer han at fare vild og blive væk.

I dag bor han på et demens-plejehjem, hvor særlige foranstaltninger gør det svært at forlade stedet, men indtil det lod sig gøre, var frygten for, at han skulle forsvinde, en kilde til konstant bekymring.

- Det har været tre år med meget højt følelsesmæssig stress og uro, fortæller Christine Mosekjær.

Da det blev tydeligt, at hendes far var ved at udvikle demens, henvendte hun sig til Aarhus Kommune. Her fik hun udleveret en GPS fra firmaet Stella Care, så hun hele tiden kunne se, hvor hendes far befandt sig, og så han var let at finde, hvis han forsvandt. Men det var ikke uden problemer.

- Vi kunne med det samme se, at det ikke fungerede. Han fik kun én GPS, den skulle oplades, og det skulle han selv huske at gøre. Det kommer jo aldrig til at ske, at en dement mand lærer at oplade en ny device, fortæller hun.