Terrordømt fra Aarhus er for anden gang sigtet for millionsvindel

En mand, der tidligere er dømt for at have forbindelse til en terrorgruppe i Somalia, er blandt de sigtede i en sag om omfattende databedrageri for et tocifret millionbeløb.



Det skriver DR Nyheder søndag.

Manden blev i sommer varetægtsfængslet af Retten i Aarhus i en sag, som involverer i alt 11 sigtede.

I terrorsagen om gruppen al-Shabaab blev han i 2014 dømt sammen med sin bror. Efter afsoning af straffen blev brødrene igen taget af politiet.

Denne gang for avanceret svindel, som skete via computere på forskellige biblioteker rundt om i landet. Udbyttet var godt otte millioner kroner.