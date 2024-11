Tennistalent tager nyt hop på verdensranglisten

Skatteministeriet har ikke fundet en ny metode til at forhindre svindel med udbytteskat, viser et notat fra Rigsrevisionen ifølge Finans, skriver Ritzau.

I 2015 blev det opdaget, at udenlandske aktører havde fået milliarder refunderet uden at have betalt skat. En foreslået netto-indeholdelsesmodel blev droppet efter kritik.

Den britiske finansmand Sanjay Shah er anklaget for at have bedraget skattevæsenet for over ni milliarder kroner. Han nægter sig skyldig og hævder at have udnyttet et lovhul. Retten i Glostrup afsiger dom 12. december.