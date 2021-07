Telefonsvindler på spil: Troppede op hos ældre ægtepar og hentede dankort

Inge-Grethe Ebling havde netop afsluttet et opkald med en mand, der udgav sig for at være fra hende og hendes mands bank.

- Han var veltalende og fortalte, at der havde været uregelmæssige kontanthævninger på deres konti. Men min mor fortæller, at de ikke har hævet nogen penge, siger Hanna Ebling.

- Så siger manden, at de som en ekstra service for deres ældre kunder vil hjælpe og sende en, der kan hente deres kort, så de kan få nogle nye.

Mindst to gerningsmænd

Som en del af denne 'ekstra service' fortæller gerningsmanden, at han kan sørge for, at de får samme pinkode på deres nye kort - han skal blot vide, hvad deres nuværende kode er.

- Samtidig med at manden er i røret med min mor og forsikrer hende om, at det her kan ske for hvem som helst, så fortæller han, at en anden mand vil komme og hente deres nuværende dankort, siger Hanna Ebling.

- Han beskriver endda, hvad manden, der skal hente kortene, vil have på af tøj, og svindleren bliver i røret, indtil han har været forbi.