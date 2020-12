Teenager stukket i låret og frastjålet e-cigaret

Gerningsmanden krævede nu, at den 16-årige gav ham e-cigaretten, hvilken han dog nægtede. Det fik den anden til at hive en kniv frem og stikke ud efter den 16-årige, der i første omgang ikke blev ramt, men efterfølgende fik et overfladisk stik i det ene lår.

Gerningsmanden tog herefter den 16-åriges e-cigaret og gik fra stedet i retning mod landevejen.

Søger vidner

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, hvorfor Østjyllands Politi gerne hører fra vidner, der kan have set personen.

Gerningsmanden beskrives som:

• Ca. 16-17 år gammel.

• Ca. 180-185 cm høj.

• Spinkel af bygning.

• Udenlandsk af udseende – muligvis arabisk.

• Var iført en grå hættetrøje samt grå matchende bukser, hvor der på begge dele var en hvid stribe/refleks. Han havde hætten oppe over.

• hovedet og var iført en grøn halsedisse.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.