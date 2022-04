Teenager sigtet efter masseslagsmål

Nu er der nyt i sagen om det slagsmål, der fandt sted tirsdag aften på en p-plads i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Fire personer blev anholdt, og den ene – en 19-årig – er blevet sigtet for forsøg på grov vold ved at have slået ud efter flere personer med et koben.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Østjyllands Politi blev tirsdag aften kaldt ud til boligområdet i Brabrand.