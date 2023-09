Teenager i undertøj bider betjent

Ifølge Østjyllands Politi virkede den 19-årige kraftigt påvirket og var ikke til at komme i kontakt med.

Betjentene skred til anholdelse af den unge mand, der dog ifølge betjentene på stedet strittede kraftigt imod og kæmpede imod. Den 19-årige havde sågar forsøgt at slippe ud af anholdelsen ved at bide en af betjentene i benet.

Til sidst blev han dog overmandet, lagt i håndjern og anholdt.

Den 19-årige mand i underbukser er nu sigtet for vold mod polititjenestemand, vold mod den 25-årige mand og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Østjyllands Politi meddeler, at ingen kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen.