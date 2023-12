Teater har mindre underskud - betegner det som 'tilfredsstillende'

Aarhus Teater kom ud af regnskabsåret 2022-2023 med et underskud på godt 19.000 kroner, oplyser teatret i en pressemeddelelse, hvor regnskabet bliver omtalt som "tilfredsstillende".

Det fremgår også, at 112.000 publikummer overværede én eller flere af Aarhus Teaters forestillinger i løbet af sæsonen.

- Vores ambition er altid at komme så tæt på et nul-resultat som muligt, og det gør vi med et lille underskud på 19.000 kroner. Vi er ikke sat i verden for at lave store overskud som offentligt støttet teater, men vi skal få mest muligt ud af vores støttekroner i både antal produktioner og i kvalitet, og det synes jeg, at vi til fulde er lykkedes med, udtaler direktør Allan Aagaard.