Taxachauffører donerer penge til velgørende formål

Det skulle egentlig have været en julegave, men nu kommer den lidt på bagkant.

I starten af december valgte taxaselskabet Taxi 4x27, der blandt andet kører i Aarhus, at gøre noget i den gode sags tjeneste. I stedet for julegaver til selskabets kunder, som ellers er traditionen, valgte direktør Thomas RB Petersen at donere 125.000 kroner til Mødrehjælpen.

Dermed lander den samlede donation på 175.000 kroner.

- I år skulle vi prøve noget andet, som vi synes, gav bedre mening. I stedet for julegaver til vores kunder, har vi valgt at donere pengene til et velgørende formål, siger Thomas RB Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

En idé som selskabets chauffører synes så godt om, at de selv foreslog at donere en krone per bestilt og gennemført taxatur i hele december til samme humanitære organisation.