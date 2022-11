Tandlæger får alvorligt påbud

Der er 'kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden' på tandlægeklinikken Smiley i det centrale Aarhus.

Det fremgår af en tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra den 3. november.

Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg i klinikken i slutningen af august måned og opdagede her flere forhold, der bestemt ikke var, som de skulle være.

Ejerne af klinikken kom med indvendinger imod påbuddet, men nu har Styrelsen for Patientsikkerhed altså slået fast, at et påbud er på sin plads.

En del af den alvorlige kritik går på 'åbenlyst utilstrækkeligt implementerede procedurer' for brug af medhjælpere i klinikken, ligesom nogle af de instrukser, der var skrevet, ikke var tilpasset medhjælperens faglige niveau.

Derudover vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der mangler 'sikring af forhold, der muliggør at sundhedsfaglig virksomhed kan udøves med omhu og samvittighedsfuldhed.'

Manglerne har et kritisk omfang

'Manglerne vurderes at have et kritisk omfang, især da personalesammensætningen omfattede uautoriseret medarbejdere og nyuddannede autoriserede sundhedspersoner sammenholdt med, at den virksomhedsansvarlige og delegerende tandlæge ikke regelmæssigt var til stede på klinikken,' står der i tilsynsrapporten.

Morten Nordsted, der er en af Smiley-klinikkens to ejere skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at klinikkens patienter er i trygge hænder på trods af påbuddet.

- Alt klinisk personale hos Smily er tandfagligt personale og har enten egen autorisation eller arbejder på en grundig uddelegeringsinstruks fra vores ansvarshavende tandlæge. Vi vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med Styrelsen, og vi ser frem til en opfølgning, hvor vi vil gennemgå vores forbedringer med dem. Vi har et mål om høj faglighed og høj kvalitet, og nuværende og kommende Smily-patienter er i fuldstændig trygge hænder hos os, skriver Morten Nordsted.