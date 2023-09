Takker for støtten efter løber blev påkørt og dræbt

Det har været nogle tunge dage for medlemmerne i AGF Atletik, efter en 26-årig, kvindelig løber i sidste weekend mistede livet under en træningstur.

Her mindedes løbere og tilskuere den afdøde kvinde med et minuts stilhed, før stævnet gik i gang.

- Tak for den store støtte vi og Emmas nærmeste har modtaget fra alle kanter – både i og udenfor løbemiljøet. Det er vi jer dybt taknemmelige for, skriver klubben lørdag på Facebook.

Blev mindet med blomster

Den 26-årige kvinde var ude at løbe, med flere fra AGF Atletik, da ulykken skete, og under stævnet fredag bar flere løbere fra AGF Atletik sørgebind for at mindes deres afdøde holdkammerat.

De løbere, der har haft behov for det har efterfølgende talt med en krisepsykolog, ligesom man har mødtes til en snak om det, der skete i klubben umiddelbart efter ulykken.

Mange medlemmer mødte også op og var med, da der tirsdag blev lagt blomster til minde om den afdøde kvinde.

En 18-årig mand, der førte den bil, som løberen blev ramt af, er sigtet for uagtsomt manddrab.