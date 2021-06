Taget på fersk gerning: Stjal kød, havemøbler og udlejningsbiler

To butikstyve stjal onsdag to fyldte kurve med varer fra Fakta på Fuglehegnet i Skødstrup. Tyvene samarbejdede, ved at den ene distraherer kassemedarbejderen, mens den anden skubbede de fyldte kurve ud af forretningen.

Efter det succesfulde tyveri løb de to mænd ud til en varevogn og kørte fra stedet med de fyldte kurve.

Det skriver Østjyllands Politi.

Senere på dagen var der problemer hos et udlejningsfirma ved Bakketoften i Skødstrup. Ejeren havde set to personer rive klistermærkerne af på en af deres udlejningsbiler.