Taget på fersk gerning: Teenagere samlede ind til falsk velgørenhed - nu er de sigtet

To unge fyre må stå tilbage med røde ører, efter de søndag blev taget i at forsøge at snyde sig til penge.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Drengene på 15 og 16 år gik fra dør til dør i et villakvarter i Aarhus-bydelen Højbjerg og fortalte, at de samlede ind til Børns Vilkår.

Men det var løgn, og det opsnusede en beboer, da drengene ikke havde rigtige indsamlingsbøsser med. Børns Vilkår er heller ikke i gang med en landsindsamling i øjeblikket.

Beboeren kontaktede politiet, der kort efter kom frem og fandt de to drenge. De havde angiveligt ikke fået nogen til at donere penge til deres falske velgørenhed, og derfor blev de sigtet for forsøg på bedrageri.

Ifølge Østjyllands Politi er drengenes forældre og de sociale myndigheder underrettet om sagen.