Taget med håndgranat: Politiet frygter kriminelt netværk

Penge, pistoler, ammunition og en håndgranat. Det var resultatet af, da National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, anholdt en 26-årig mand tirsdag morgen i Aarhus.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 11 tirsdag formiddag sigtet for våbenbesiddelse.

Manden er mistænkt for at være en del af et større kriminelt netværk. Det siger ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, i en pressemeddelelse.

- Vi har med en effektiv anholdelsesaktion kunnet anholde en person, som vi mistænker for at være en del af et netværk, der handler med våben og narkotika. Det er selvsagt meget alvorligt, men det er positivt, at vi i dag har fjernet et væsentligt led fra i det organiserede kriminelle miljø, udtaler han.