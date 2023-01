Tager orlov fra byråd på ubestemt tid: - Mine børn har ekstra brug for mig

Onsdag forventes det, at byrådet i Aarhus nikker ja til at sende Purmina Erichsen (K) på orlov på ubestemt tid.

Det skyldes ifølge dagsordenen til byrådsmødet "private/familiære årsager". Præcis hvad det dækker over, vil Purmina Erichsen ikke nærmere ind på, men hun uddyber dog en smule.

- Der er sket en ændring i mine familiære forhold, som gør, at mine børn har ekstra brug for mig i den kommende tid, siger hun.

Hun har valgt at forsætte sit arbejde i Region Midtjylland, hvor hun også er valgt, så her kan vælgerne stadig regne med hendes indsats.

- Det er ganske enkelt fordi, den post jeg har i regionen er noget tungere. Der er nogle store sager på vej, og jeg har vurderet, at der er brug for kontinuitet på den post, fortæller Purnima Erichsen, som er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.