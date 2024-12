Anita håber på et julemirakel: Tabte sin bilnøgle ned i en anden kvindes taske

- Jeg føler mig simpelthen så dum, fordi jeg ikke tjekkede efter med det samme, men hvor er det da også bare uheldigt.

Anita Iversen griner, mens hun fortæller en historie, hun virkelig gerne havde været foruden, men heldigvis holder hun humøret oppe.

Sammen med familien er hun taget fra hjemmet i Humlebæk til Aarhus, hvor de har lejet et hus via Airbnb. Juleaften skal de fejre hos hendes familie i Randers, men i dag stod den på hygge i Aarhus og herunder en plan om at tage i Tivoli Friheden og se deres julerier.

Men så langt kom de ikke, for en absurd situation udspillede sig på restaurant Grød i Graven, hvor familien spiste frokost.

- Der sker simpelthen det, at da vi rejser os for at gå ved 12.30-tiden, tager jeg min anorak over hovedet. Sådan én skal man jo vende om, fordi der ikke er lynlås eller knapper, og da jeg gør det, ryger der nogle ting ud af forlommen, som ryger direkte ned i en fremmede kvindes taske, forklarer Anita Iversen.

Det opdagede hun, og den anden kvinde var flink og fiske Anitas ting op. Herunder en mønt.

- En time senere er vi i Magasins p-hus og skal køre hjem, og først da går det op for mig, at min bilnøgle mangler, så vi står dér med en låst bil med alt vores bagage.

Den er pist væk

Anita Iversen og hendes tre børn på 16, 23 og 25 år går tilbage til restauranten med et håb om at finde nøglen, og personalet er flinke at hjælpe med at lede, men den er der ikke.

Det bestyrker hende i, at den fremmede kvinde må have den i sin sorte lædertaske uden at vide det. Kvinden var omkring 25 år og i selskab med en gruppe andre unge.