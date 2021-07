Synet af patruljebilen startede en politijagt

Han blev sigtet for at overtræde færdselsloven ved at køre væsentlig hurtigere end tilladt.

- Derudover fik han taget blodprøver, som viste, at han havde narkotika i blodet, og det er han også sigtet for, fortæller Janni Lyndager fra Østjyllands Politi.

Store konsekvenser med vanvidskørsel

En betjent var i livsfare, da han blev påkørt af en flugtbilist ved krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej i Åbyhøj ved Aarhus, som også er kendt som dødskrydset.

Betjenten var i gang med at lægge såkaldte stop sticks ud på kørebanen for at få standset flugtbilisten, da bilisten påkørte ham i høj fart.



Efter ulykken flygtede bilisten ud ad Silkeborgvej. Den 31-årige betjent var i kritisk tilstand og blev sendt i kunstigt koma.