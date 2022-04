Sygehus-direktør om voldtægt: Forfærdeligt og ulykkeligt

Nægter sig skyldig

Lægen er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling, skriver Århus Stiftstidende. Lægen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

Kvinden fortæller ifølge Ritzau til avisen, hvordan hun var indlagt med over 40 i feber og blev opsøgt af lægen. Det skulle efterfølgende vise sig, at han slet ikke var tilknyttet den pågældende afdeling og var på hospitalet i sin fritid.

Under påskud af at der skulle være tale om undersøgelser af kvinden, forgreb lægen sig på hende på forskellig vis.