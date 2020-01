Svømmehaller afskaffer blå plastik-futter

Fremover opfordres man til at tage badesandaler på, hvis man skal i svømmehallen. Genrefoto.

Sidste år blev der smidt 152.000 blå plastikfutter ud i de aarhusianske svømmehaller, efter de kun var blevet brugt én gang.

Men det skal være slut nu.

Det er de her futter, som fremover forsvinder fra svømmehallerne. Foto: https://billig-arbejdstoj.dk/

Rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (RV), har en ambition om at nedbringe brugen af engangsplastik, og i den forbindelse skal de blå skoovertræk afskaffes i svømmehallerne.

Rabih Azad-Ahmad er medlem af byrådet i Aarhus Kommune for Radikale Venstre, hvor han som rådmand er ansvarlig for Kultur og Borgerservice. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

-Vi skal have fokus på miljøet. De blå skoovertræk af plastik er et godt eksempel på engangsplastik, som vi godt kan undvære, udtaler rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, i en pressemeddelelse.

- Ved at tage små initiativer kan vi gøre en stor forskel for de kommende generationer, og dermed kan vi bidrage til en bedre fremtid, tilføjer han.

Futterne bliver fjernet fra svømmehallerne i Aarhus Kommune fra og med den 1. februar 2020, og derefter opfordres gæster i svømmehallen til at bruge badesandaler.

Aarhus Kommune arbejder ligesom mange andre kommuner og firmaer på at blive mere klimavenlig, og de ønsker samtidig at bakke op om FNs 17 verdensmål.

