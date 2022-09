'Svineri' fanget på video: Tvang ung AAB-fan til at aflevere sin trøje

Det får de formodede AGF-tilhængere til at tage fat i hans hættetrøje bagfra for at rive den af ham. Den 16-årige AAB-fan river sig løs, men gruppen omringer ham og tvinger ham til at tage den røde hættetrøje af.

Han går med til at aflevere trøjen, fortæller han, og det får AGF-tilhængerne til at gå fra stedet med trøjen i hånden, som man kan se i videoen, der er blevet delt på Twitter.

Ikke AGF's fejl

AAB-fanen fortæller, at han søndag stadig er chokeret over oplevelsen i Aarhus. Han har derfor ikke besluttet sig for, om han vil anmelde sagen til politiet.

Overfor TV2 ØSTJYLLAND pointerer han, at han ikke er sur på AGF som klub eller dens tilhængere generelt.

Hos AAB's officielle fanklub, Aab Support Club, er man rystet over, at den slags kan ske.

- Vi er chokeret over situationen, og vi hjælper drengen. Vi tager dybt afstand fra den slags opførsel, og vi er chokeret over, at den slags sager bliver ved med at ske, siger formand Laura Poulsen Meisner.

Karantæne på vej

AGF's sikkerhedsteam vil nu undersøge, om det er muligt at udstede karantæne til de personer, der stod bag episoden lørdag.

- Det er svært, når det sker nede i byen væk fra stadion. Det er ikke sikkert, det er muligt at lave nogle sanktioner, men det er vi ved at undersøge. Det var en super dag lørdag med god stemning blandt både AAB og AGF's fans, så det er rigtig ærgerligt, at der en, der skal lave sådan noget svineri, siger Søren Højlund.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi uden held.

Det er anden gang på kort tid, at en fodboldfan bliver tvunget til at aflevere sin trøje. I august var det en aggressiv FCK-tilhænger, der tvang Brøndbyfans til at tage deres fodboldtrøjer af i et S-tog.