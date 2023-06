Svindler stjal flere tusinde kroner fra 81-årig kvinde

Østjyllands Politi modtog søndag klokken 18.32 en anmeldelse fra en 81-årig kvinde fra Risskov, der var blevet udsat for svindel og havde mistet flere tusinde kroner.

Det fremgår af døgnrapporten fra politiet.

Kvinden har forklaret, at hun blev ringet op af en mand, der sagde, at han ringede fra banken, og at én af hans kolleger snart ville komme forbi for at hente hendes penge, da der - ifølge svindlerne - var mistanke om, at kvinden var blevet udsat for netop svindel.

Kort tid efter ankom en ukendt mand til kvindens adresse, og han afhentede de aftalte tusinde kroner i kontanter. Han skyndte sig at tage imod pengene, inden han forlod stedet i ukendt retning.

Fandt ikke gerningsmanden

En patrulje blev sendt til området, da kvinden havde anmeldt hændelsen, men det lykkedes ikke politiet i første omgang at finde frem til den mulige gerningsmand.

Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man tager en snak med sine ældre familiemedlemmer om, at man aldrig skal give sit kreditkort, penge eller koder væk til andre på den måde.

Hverken politiet, banken eller andre myndigheder vil bede om din kode eller komme ud til din adresse for at hente dit kort eller dine kontanter.