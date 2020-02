Svend og Poul Erik er blevet venner i en sen alder: - Det er guld værd

På hver sin side af spisebordet med et skakspil og to øl placeret mellem dem sidder Poul Erik Weber og Svend Svendsen. De er i gang med deres sædvanlige fredagsskak.

- For mig er det guld værd, at jeg er kommet til at spille skak med Svend, siger Poul Erik Weber til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Erik og Svend mødte hinanden for et halvt år siden gennem Åby Sogns besøgstjeneste. De elsker begge at spille skak, så da Poul Erik så, at der var en mand, der søgte en skakmakker, slog han til.

I starten, da Poul Erik blev besøgsven for Svend, var det meningen, at Poul Erik skulle besøge Svend en gang hver anden uge. Nu er venskabet vokset og har udviklet sig til, at de spiller skak to gange hver uge.

- Det er utroligt at lære en person at kende så godt på så kort tid. I dag kan vi lave en masse gas med hinanden helt uden, at vi bliver fornærmede, siger Poul Erik Weber.

Hjælp til ensomhed

I Danmark er der 50.000 ældre over 65 år, der oplever svær og langvarig ensomhed. Hos Ældresagen, hvor man også kan blive besøgsven, oplever de, at det har stor effekt hos de ensomme ældre, når de får en besøgsven.

- De ensomme ældre går hver dag og mangler nærvær og nogle at tale med, så det har enorm stor betydning for de ældre, når de får en besøgsven, som de kan tilbringe tid med, siger Sarah Hvidberg, der er ensomhedskonsulent i Ældresagen.

Ligesom Poul Erik og Svends venskab har vokset sig større, så ser de også hos Ældresagen, at relationen mellem besøgsvenner ofte bliver til mere end blot et frivilligt arbejde.

- I mange situationer ender det med langvarige venskaber, fordi begge har et ønske om at danne en ny relation, så det bliver en win-win-situaiton, siger Sarah Hvidberg.

Gensidigt venskab

Det er Svend, der er skakmesteren. Han har tidligere undervist børn i skak og har derfor en masse tricks i ærmet, som han lærer Poul Erik. Men selvom Svend lærer fra sig, får han også en masse ud af deres venskab.

- Det er dejligt, at jeg har to dage om ugen at se frem til, fordi jeg ved, at jeg skal spille skak der, siger Svend Svendsen.

For ti år siden begyndte Svend at blive dårligt gående og fik derfor en rollator. Siden da er der ikke blevet spillet meget skak. Han har brugt dagene med en bog og sin krydsogtværs. Det var derfor med et ønske om at få noget selskab, at han besluttede sig for at søge en skakmakker.

- Jeg havde en lang formiddag, hvor jeg ikke foretog mig noget. Nu fylder det nye venskab min tid ud, så det har været rigtig dejligt at få et nyt og givende venskab, siger Svend Svendsen.