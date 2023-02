Svend Erik er 86 år og nattevagt

I november var vinterherberget ude med et desperat nødråb; vi mangler frivillige – ellers risikerer vi at måtte lukke.

Faktisk var 2022 ikke et let år for den rutinerede landmand. Efter råd solgte han for godt et år siden sit økologiske landbrug på 60 hektar og med blandt andet 14.000 høns.

Sammen med en skiftende makker sørger Svend Erik Rasmussen for, at der er ro på gangene om natten samt morgenmad og kaffe, inden herberget lukker klokken otte om morgenen. De skæve vagter generer ham ikke.

Svaret var ja, og her er han så. Tit i nattevagterne, som begynder, når de fleste nok ellers ligger under deres varme dyne - klokken 23.30 - og varer natten igennem.

Det kunne Svend Erik Rasmussen ikke have, så da han så opråbet i Jyllands-Posten, kontaktede han herberget, som drives i et samarbejde mellem en række sociale organisationer og med støtte fra Aarhus Kommune.

Svend Erik Rasmussen reder sin seng inden nattevagt på Aarhus Vinterherberg. Hver nat er der to vagter, som kan skiftes til at sove, hvis der er ro til det.

Det skulle han dog aldrig have gjort, for det var for tidligt, ved han nu.

- Jeg var så langt nede, at jeg de første to måneder bare lå på sofaen og havde ondt af mig selv. Jeg kunne knageme ikke rejse mig, uden at jeg skulle hen og have fat i en stol. Så langt var jeg kommet ned på bare to måneder. Det er ubegribeligt, fortæller Svend Erik Rasmussen, der til slut hev sig selv op i kraven - med råd og skub fra gode venner.

Han fik fat i et par vandrestave og vadede med egne ord Frijsenborgskovene tynde. Et job på Markusminde Golf Club gjorde også godt for den erfarne landmand, der helst ikke ligger på den lade side.

- Og så kom jeg så meget ovenpå, at jeg ligefrem syntes, at jeg havde overskud til at hjælpe andre, siger han med lune i stemmen.

Skylder dem hjælpen

Hjælpen går til de 22 udenlandske primært mandlige hjemløse, som hver nat kan sove på herberget i Tage-Hansens Gade ved det gamle amtssygehus i Aarhus.

De fleste, som benytter herberget, kommer til Danmark for at finde arbejde, og dem mener den modne nattevagt, at der er al god grund til at hjælpe.

- De kommer herop og skal skaffe sig noget arbejde og har ingen steder at bo. Og vi har jo brug for arbejdskraften, så vi må da hjælpe dem på alle måder, siger Svend Erik Rasmussen og uddyber:

- Når de kan komme og få aftensmad, en seng at sove i og morgenmad, er det da en hjælp et stykke hen ad vejen. Og det synes jeg, vi skylder dem.