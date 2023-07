Sure smileyer på stribe: Nu kan ikonisk restaurant blive din

Nu skal der findes nye lejere af Mackie's Pizza & Cantina, skriver ejendomsmægleren Nordicals.

Restauranten har ligget på Skt. Clemens Torv 9 siden 1980, hvor de har langet pizzaer og burgere over disken.

Restauranten har været kendt for sin udsmykning, der består af blandt andet sportstrøjer og gamle guitarer. De har samtidig altid haft en politik om ikke at udlevere bestik.

Den nye lejer kan overtage alt det nuværende inventar, som blandt andet indebærer sportstrøjer, guitarer og særpræget kunst.

I 2015 gik stifteren af restauranten, Mickey Lee, bort. Hans familie har siden drevet restauranten videre, men på det seneste er stedet blevet ramt af flere dårlige historier.

Ud af deres seneste fire besøg fra Fødevarestyrelsen er det blevet til to sure smileys, en mellemfornøjet og en glad. I juni blev de endda politianmeldt.

For at overtage restauranten skal man betale en million kroner til den nuværende lejer. Derudover koster det knap to millioner kroner i årlig leje.

TV2 Østjylland har uden held forsøgt at få fat i de nuværende ejere af Mackie's.