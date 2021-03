Sundhedstjek af børn aflyses af hensyn til coronatest

Ifølge de to har det ikke været en let prioritering, men den er nødvendig, fordi kommunerne er blevet bedt om at løse opgaven med test af folkeskoleeleverne, som en del af genåbningen af den fysiske undervisning:



- Det er ekstrem vigtig opgave, ikke mindst for at sikre en tryg skolegang og en udvikling i smitten, så vi kan fortsætte genåbningen, samt gøre hvad vi kan for at undgå nye nedlukninger af skoler og hjemsendelser af elever i stor stil, står der i svaret.

Rådmand og direktør forsikrer desuden bekymrede forældre om, at på trods af de aflyste aktiviteter vil der fortsat være fokus på børnenes sundhed og trivsel på skolerne, og at man vil forsøge at indhente det tabte senere hen.