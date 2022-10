Styrelse sætter punktum efter skandalesag på skole

Der bliver ikke rejst en tilsynssag mod Aarhus Kommune i forbindelse med sagen om Søndervangskolen.

Det har Ankestyrelsen meddelt kommunen i et brev.

Fagbladet Folkeskolen var først til at omtale afgørelsen, og mandag eftermiddag har TV2 ØSTJYLLAND modtaget en kopi af afgørelsen fra Ankestyrelsen.

I brevet fortæller Ankestyrelsen, at der ikke er grundlag for at tro, at Aarhus Kommune i øjeblikket handler i strid med reglerne.

'Vi gør derfor ikke mere i sagen,' lyder det i brevet.