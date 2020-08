Studiestart: Fester aflyses og rusugen bliver alkoholfri

På Aarhus Universitet har man i år tilbudt hele 7.492 ansøgere en studieplads. Det er fem procent flere end sidste år, og samtidig det højeste antal nogensinde.

Men de tusindvis af nye studerende får en noget anderledes start end den, de studerende plejer at have.

Coronavirus har nemlig sat en stopper for både fester og fredagsbarer i forbindelse med studiestarten, og det ærgrer Studenterrådet, der mener, at festerne og de sociale arrangementer er vigtige.

- Vi kan godt forstå, at ledelsen har truffet den her beslutning. Sikkerheden skal være i centrum, men fredagsbarerne, festerne og alle de her sociale arrangementer er enormt vigtige for fællesskabet og studiestarten. Det er her man danner nye relationer og lærer hinanden bedre at kende, siger kommunikationschef ved Studenterrådet på Aarhus Universitet, Andreas Friis, til TV2 ØSTJYLLAND.

Studerende smittet efter fælles arrangement

I weekenden den 22. og 23. juli var godt 80 tutorer på statskundskab samlet til et planlægningsarrangement. Efterfølgende er foreløbig seks studerende testet positiv for COVID-19.

Det er på den baggrund at universitetsledelsen nu har truffet beslutningen om, at fester i forbindelse med studiestart aflyses, og at fredagsbarer på campus sættes på pause indtil videre.

- Vi ville ønske, at vi kunne agere, som vi plejer at gøre. Men i øjeblikket er vi nødt til at sige, at der også er et hensyn til os selv og til samfundet, siger rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver normalt afholdt Danmarks Største Fredagsbar hvert år i begyndelsen af september i universitetsparken i Aarhus. Her deltager omkring 20.000 studerende.

Kære studerende, i skal bare tage det helt roligt. I skal nok få en rigtig god studiestart. Andreas Friis, kommunikationschef, Studenterrådet, Aarhus Universitet

Men i år bliver der formentlig noget mere stille i parken i forbindelse med studiestart.

- Vi er naturligvis bekymrede for udviklingen, og vi er også bekymrede for hvilken effekt, det vil få på det sociale. Det er Aarhus Universitet, der sætter rammerne, og vi skal bare sikre, at de studerende stadig bliver integreret, fortæller næstformanden for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, Marie Dall, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alkoholfri rusuge

Det er kun de sociale arrangementer med alkohol, der indtil videre er aflyst.

Det betyder også, at der ikke må drikkes alkohol i forbindelse med den såkaldte rusuge. Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Universitet, Camilla Schrøder, over for TV2 ØSTJYLLAND.

Rusugen, der er den første uge på studiet, består af en række sociale og faglige arrangementer, som tutorere fra andre semestre står for at planlægge.

Ofte indebærer nogle af de sociale arrangementer også alkohol for dem, der har lyst til det.

Men det er altså ikke tilladt i år, og derfor er universitetets tutorer og rusinstruktorer nu i fuld gang med at arbejde udenom de nye retningslinjer.

- Kære studerende, i skal bare tage det helt roligt. I skal nok få en rigtig god studiestart, der bliver arbejdet i kulisserne lige nu, lyder det fra kommunikationschefen hos Studenterrådet.

De øvrige planer for de kommende introuger fortsætter som planlagt.

Jeg er helt sikker på, at i nok skal få et brag af en studietid. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet

Alle tutorer og rusinstruktorer har i forvejen tilrettelagt introprogrammer med hensyn til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Det betyder blandt andet, at fysiske møder vil foregå i mindre hold, der er sat ekstra rengøring ind, de traditionelle hytteture afholdes ikke, og man har udviklet et online-studiestartsforløb, der supplerer det almindelige studiestartsprogram.

Det oplyser Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

- Vores fokus er på at sikre en god studiestart og god trivsel for alle studerende, så det arbejder vi videre med, lyder det fra næstformanden ved Studenterrådet.

- Jeg er helt sikker på, at i nok skal få et brag af en studietid, siger rektor.

De mange nye studerende starter op omkring slutningen af august, hvor studiestarten skydes i gang med den såkaldte rusuge.