Studerende raser: Måtte følge åbningen af arkitektskole gennem skærm

Arkitektskolen i Aarhus har før været under kritik, da en undersøgelse viste, at 41 procent af de studerende oplevede stærke stresssymptomer i forbindelse med studiet.

Kåre Rømer mener, at problemet med arkitektskolen er, at ledelsen og administrationen gør for meget for, at skolen skal fremstå fin og fornem, men skjuler, at virkeligheden er en anden.