Studerende måtte tage frygtet eksamen om: - Universitetet overreagerer

De studerende mener, det er "under al kritik at lade alle studerende blive straffet" i den her sag. Har de ikke en pointe?

- Jo. Det har de. Jeg er rigtig ked af den her sag. De har en pointe og har ingen skyld i det her. Det er en rigtig træls sag.

Kan du sikre, at der ikke kommer til at ske noget lignende fremover?

- Det er svært at give garantier, når vi har 10.000 eksamener om året. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre systemer, procedurer og kvalitetssikring, siger prodekanen.

Efterlyser bedre information

De studerende er i gang med et nyt studieår, men hele miseren med den annullerede eksamen kan stadig komme til at spøge, mener Lene Lindbjerg.

- Jeg tror, at vi fremover vil være mere nervøse for de eksamenssæt, vi kommer til at møde. Er der styr på det? Vil en ny fejl give en meget forringet sommerferie? Der skal være bedre information tidligere en anden gang, siger hun og lægger ikke skjul på, at hun er træt af den behandling, hun og hendes medstuderende har fået.

Helt konkret er to viceinstitutledere nu gået i gang med at kortlægge procedurerne i forbindelse med eksamenerne og kortlægge dem. Derefter skal der kigges på, hvad man kan gøre for at minimere risikoen for, at der bliver begået fejl.