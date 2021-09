Studerende dømt for piratkopiering: Ignorerede advarsel

De piratkopierede lærebøger blev solgt på både GulogGratis, DBA og Tradona og sendt til køberne på mail.

- Det er kort sagt ulovligt at kopiere e-bøger, hvis man ikke ejer rettighederne til dem. Det er en skærpende omstændighed, at der er sket et betydeligt antal salg, og at det er sket gennem en længere periode.

-Den dømte har nu modtaget en straf for krænkelse af ophavsretsloven, og altså fået en plet på straffeattesten. Et forhold, der kan have betydning for hende i mange år fremover. Derfor er det vigtigt at forstå, at selvom det er let at gøre det, så er det strafbart at kopiere e-bøger uden forfatterens tilladelse, siger anklagerfuldmægtig Simone Jeppesen.