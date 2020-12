Studerende døjer med stress: Aarhus Arkitektskole slår kedelig rekord

I rapporten står der, at ledelsen mener, at man på skolen gør, som man altid har gjort, og at forklaringen til, at 41 procent døjer med stress i det daglige, skal findes udenfor skolens fire vægge.

Rektor: vi har ikke været gode nok

Ifølge rektor på Aarhus Arkitektskole Torben Nielsen har ledelsen været bekendt med problematikken i noget tid, og det var også grunden til, at man i første omgang tog fat i Helle Hedegaard Hein.

- Tallet er alt for højt, og det er også derfor, vi har nedsat et trivselsråd, så vi kan få en dialog mellem ledelsen, de ansatte og de studerende, fortæller rektoren til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvordan kan det være, at ledelsen og de ansatte i rapporten giver udtryk for, at de stressproblematikker er ny, når du selv og rapporten siger, at den har været velkendt i mange år?

• Det skyldes, at vi i starten valgte at arbejde med problematikken ud fra en motivationsvinkel. Det har fyldt mere, end vi har erkendt, fordi vi klassisk har ligget med et relativt højt stressniveau. Det har fyldt mere i hverdagen, end vi har været opmærksomme på, det erkender jeg, siger han.