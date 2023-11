Strømsvigt på museum - ventede i tre kvarter

Gæster på Moesgaard Museum i Aarhus måtte lørdag eftermiddag væbne sig med tålmodighed, da strømmen pludseligt gik.

Stig Worm fra Åbyhøj var med sine to døtre på museum, og omkring klokken 13.20 var de lige kommet ind i den nye egyptiske udstilling, da der pludselig blev mørkt.

- Nødlyset blev tændt, men al strøm til installationerne var gået. Efter fem minutter fik vi at vide i højtalerne, som åbenbart stadig virkede, at vi skulle gå ud i foyeren på grund af strømsvigt, siger han.

Stig Worm fortæller, at der gik omkring tre kvarter, før strømmen igen var tilbage, og de mange gæster kunne genoptage museumsbesøget.

- Folk ventede i pænt ro og orden, og der blev delt slik ud, mens vi ventede.

TV2 Østjylland forsøger at få fat i Moesgaard Museum for at høre, hvad der forårsagede strømsvigtet.