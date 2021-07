Stripklub genåbner: - Vi redder ægteskaber

Over urinalet hænger to skærme hvor man via et live-kamera kan følge med i, hvad der foregår på stangen.

Både Kristian Falk og hans kone håber, at man kan indhente den tabte indtjening allerede i år. Men det kræver, at der kommer flere kunder og bliver lagt flere penge.

Manager Rouah Naji ønsker ikke at kommentere på, hvor meget nedlukningen har kostet dem, men begge håber de at kunne indhente det tabte allerede i år.

'Vi redder ægteskaber'

I døren på vej ud hiver dørmanden fat i min skulder. Han står for at opretholde 'et vist niveau'. Det betyder, at man skal være ordentligt klædt og ikke alt for fuld.

- Jeg redder ægteskaber, siger han.

Hvordan?

- Jo, ser du, i stedet for at drikke sig stiv, hive en tøs med på hotel, knalde hende og så tage hjem til konen med dårlig samvittighed, så kan man komme her. Så kan du få en enkelt eller to, se nogle smukke kvinder og så tage hjem og give konen en ordentlig tur uden dårlig samvittighed. Samle appetit ude og spise hjemme, afslutter han sin filosofi.