Stribevis af biler ramt af indbrud

• Parker et sted, hvor der er lys og evt. overvågning

• Tøm bilen for tasker og værdier

• Vis tyve, at der ikke er værdier ved fx at åbne handskerummet

• Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt på p-pladsen (fx personer, der kigger ind i biler)

Kilde: Østjyllands Politi