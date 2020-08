'Fuck webcam' - unge strejker for at komme i skole

De unge står med stor afstand til demonstrationen for at undgå eventuel smittespredning.

Mandag eftermiddag demonstrerer elever fra flere ungdomsuddannelser i Aarhus.

Beskeden er klar: De vil tilbage på deres skoler, som de er hjemsendt fra indtil den 4. september.

Læs også Elever strejker og demonstrerer: Nok er nok!

- Jeg synes, prioriteringen er for mærkelig. Det giver ikke mening, at jeg må feste med fremmede mennesker i byen, men jeg må ikke sidde i min klasse med 25 mennesker, jeg kender og alligevel er sammen med i min fritid, siger Minna Johanne Mosberg fra 2.B på Egaa Gymnasium, der er en af deltagerne ved demonstrationen.

- Vi unge er fremtiden, får vi at vide hele tiden, så jeg synes ikke, det giver nogen mening, og derfor skal vi råbe op omkring det, siger hun.

00:41 VIDEO: Se billeder fra demonstrationen på Rådhuspladsen i Aarhus. Luk video

En anden af demonstranterne møder TV2 ØSTJYLLAND, da hun er ved at skrive et skilt med teksten "Vi tager ikke lorten længere".

- Vi er trætte af, at det er os, der skal ofre os gang på gang. At vi ikke får lov til at gå i skole og opleve alt det sociale her i starten, Victoria Tvedsøe, som lige er startet i 1.g på Aarhus Katedralskole.

Det er gentagne gange blevet påtalt af de unge, hvorfor barer kan holde åbent, mens ungdomsuddannelserne ikke kan.

Får opbakning fra flere sider

Udover demonstrationen viser nogle elever også deres utilfredshed ved at strejke, og noget tyder på, at budskabet er kommet ud.

I hvert fald står flere politikere i kø med opbakning til de skolehungrende gymnasieelever.

- Jeg synes, at gymnasieeleverne bærer en ret tung byrde i øjeblikket. Det er jo det samlede aktivitetsniveau i samfundet, der betyder noget for smittetallet, og der har de altså i mange måneder holdt for, så jeg synes, det er en rimelig diskussion, om de skal blive ved med det, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Borgmester til gymnasieelever: Skru ned for soundboxen og kom tilbage

Søndag bakkede både Alternativet og Radikale også op om eleverne.

- Det er svært at få øje på forklaringen, og med mindre der kommer en meget god forklaring, må man jo se på, hvad alternativerne er. I resten af samfundet holder man jo tingene åbne med restriktioner, sagde ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre, Anne Sophie Callesen (R) til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle til demonstrationen blev registreret med navn, klasse og telefonnummer, så man kan smitteopspore, hvis der skulle komme et udbrud af COVID-19.

Professor: En høj pris at betale

Professor i virologi Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet, mener også, at man sagtens kan åbne gymnasierne igen.

- Vi har set i folkeskoler, hvor effektivt man kan lukke enkelte klasser ned og sende elever hjem, indtil de har en eller to negative test, og det kan man sagtens gøre på gymnasier også, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Højskole lukket efter coronaudbrud - nu er markant flere smittede

Han mener, at testkapaciteten og smitteopsporingen i Danmark er så god, at man hurtigt kan få inddæmmet virus.

- Jeg mener faktisk, at de undervurderer, hvor stærkt et værktøj man har udviklet i form af test og opsporing, og med det kan vi have et næsten fuldt funktionelt samfund, siger han og fortsætter:

- Det er et uheldigt signal at sende, at man ikke satser, som en de første ting, på unges uddannelse, og at man holder barer og andre ting åbent. Så hvis man skal prioritere, er unges uddannelse noget af det, man skal prioritere aller højest, lyder det fra professoren.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Styrelsen for Patiensikkerhed ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at den nuværende nedlukning i Aarhus baserer sig på en sundhedsfaglig vurdering, og at der fortsat er et stort antal smittede i Aarhus. Her oplyser styrelsen, at den virtuelle undervisning er en del af en samlet pakke for at forhindre yderligere smittespredning.

Læs også Gymnasieelever mistrives: Ekspert er voldsomt bekymret