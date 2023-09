Stramt budget i Aarhus - dét blev der fundet penge til

Men nu tyder noget på, at familiens opråb har gjort en forskel. I næste års budget er der afsat tre millioner kroner til en central, der skal modtage borgernes opkald og sørge for, at de får svar og korrekt hjælp hurtigst muligt.

Også fem millioner kroner øremærkes til at hjemløseområdet for at hjælpe personer på gaden til et liv med egen bolig.

- Pengene skal først og fremmest gå til misbrugsbehandling. Vi oplever desværre en stigende andel unge, der ryger ud i misbrug. De har brug for hjælp til at komme ud af det, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Forligspartierne er enige om at afsætte penge til en central enhed for nødkald i Sundhed og Omsorg. Det afløser den nuværende nødkaldsordning, som har fået kritik. Den nye ordning skal sikre bedre kvalitet og aflaste medarbejderne, der indtil nu har modtaget nødkaldene. Der bliver afsat tre millioner kroner årligt til den nye, centrale enhed.

Det skal undersøges, om der kan oprettes et frivilligdrevet Safe House i Aarhus' natteliv. Der kan blive tale om en busløsning, der kan dække det store område, nattelivet breder sig over i byen. Museum Overtaci får 450.000 årligt fra 2024 for at sikre museet en stabil driftsøkonomi. Samtidig understøtter midlerne museets ambition om at kunne blive et statsanerkendt museum. Pengene findes ved at reducere i tilskud til andre kulturinstitutioner.

I alt er 30 millioner kroner afsat til socialområdet, mens 50 millioner kroner er øremærket klimaindsatsen - konkret en ny klimastrategi samt en grøn mobilitetsplan. De tiltag skal være med til at sikre, at kommunen kan overholde målsætningen om klimaneutralitet i 2030.

- Det er en stram aftale, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at holde hånden under vores velfærd og sikre, at vi kan følge med, når flere børn og unge med handicap og borgere har brug for hjælp i hverdagen.

- Men også at vi kan levere den støtte og specialundervisning i folkeskolen, der skal til for at få en god skolegang, siger borgmesteren.

Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne samt Thure Hastrup uden for partierne står bag aftalen.

Kun Enhedslistens enlige medlem og Henrik Arens uden for partierne har valgt ikke at være med i budgetforliget, der er vedtaget natten til fredag.

/ritzau/