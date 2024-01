Stort telt ved at bukke under for vinden

Vinden har allerede nu nået en styrke, hvor den har konsekvenser. Det kan man lige nu se på Aarhus Ø, hvor vinden truer med at rive et telt fri.

Det bekræfter Østjyllands Brandvæsen. Der er tale om et stort telt ved streetfoodmarkedet Tørv, som er ved at bukke under for vinden.

- Vi er ved at prøve at sikre det dernede og få fat på ejeren, fortæller operationschef Anders Jensen.

Frygten er, at teltet kunne rive sig løs og i værste fald ramme og skade andre personer.

Tirsdag aften og det meste af onsdagen kommer et større uvejr ind over Danmark, og udover store nedbørsmængder forventes der også forhøjet vind og vindstød. Operationschef Anders Jensen opfordrer derfor til, at man får sikret sine løse ejendele, der måtte stå udenfor.