Stort slagsmål på tankstation - to trak knive

Personalet på en tankstation på Silkeborgvej i Åbyhøj måtte fredag aften ringe efter ordensmagten, efter at der opstod tumult udenfor, og en gruppe på 10-12 personer skulle være oppe at slås.

Ifølge Østjyllands Politis døgnrapport havde tumulten lagt sig, da flere patruljer kort efter ankom til stedet.

Patruljerne gennemså tankstationens videoovervågning, som afslørede, at to af de involverede havde trukket knive, dog uden at anvende dem.

Derfor blev de to anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven, mens de resterende blev bortvist fra stedet.

Anmeldelsen kom klokken 21.17 fredag aften. Ingen personer kom noget til.