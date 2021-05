Stort politiopbud: Terrorsigtede får forlænget varetægtsfængslingen

Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, hvilket anklageren forlangte af hensyn til efterforskningen.

TV2 ØSTJYLLAND var til stede ved retsmødet og gjorde indsigelse mod de lukkede døre. Det skete blandt andet med baggrund i offentlighedens interesse i sagen, og at den sidste mulige overtrædelse af straffeloven er sket tilbage den 31. marts 2017.

De argumenter gav dog ikke genklang hos dommeren, der valgte at lukke dørene.

Anholdt i aktion den 27. april

På TV2 ØSTJYLLAND har vi løbende fulgt sagen.

Ved retsmødet den 27. april kom det frem, at de seks mænd er i alderen 27-35 år.

To af de anholdte er en 29-årig mand fra Aarhus-området og en 30-årig mand med bopæl i København. De sigtes for at have rejst ind i Syrien i sommeren 2014, hvor de ifølge politiet lod sig hverve af IS.

Den 29-årige er desuden sigtet for igen i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien.

Fem af de anholdte - herunder den 29-årige - er sigtet for finansiering af terror efter straffelovens paragraf 114.