Stort område i Aarhus midtby risikerer at blive nedlukket

Lige nu buldrer smitten opad i Aarhus Kommune, og hvis det fortsætter, kan det få stor betydning for aarhusianerne i midtbyen.

Vor Frue Sogn, der ligger helt centralt i midtbyen, risikerer nemlig at blive tvangslukket, hvis smittetallene stiger yderligere.

Lige nu har sognet 81 nysmittede den seneste uge, hvilket giver en positivprocent på 3,3 og et incidenstal på 463. Dermed opfylder sognet to ud af tre kriterier for at blive nedlukket. Det sker, hvis incidenstallet stiger til 600.