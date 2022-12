Stort nedbrud: Mange forbrugere uden varme

Fyldt med fjernvarmevand

Hvordan det er sket, ved direktøren ikke endnu.

- Om det er et rør, der er sprunget, eller hvad der er sket, ved jeg ikke. Men pumpehuset er fyldt med 50-100.000 liter fjernvarmevand, fortæller Poul Skou og fortsætter:

- Vi har ikke været derinde endnu, for det ville kræve dykkerdragter.

I alt betjener Lystrup Fjernvarme lidt over 4500 ejendomme, så der er tale om mange indbyggere, der er uden varme.

- Vi gør, hvad vi kan for at få varmen tilbage hurtigst muligt. Men trykket skal op at køre først, før den i første omgang kommer til Lystrup og Elsted, siger Poul Skou.

I Elev og Nye, som bliver de sidste steder, hvor varmen vender tilbage, betjener fjernvarmeværket 6-700 ejendomme.