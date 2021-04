Stort flertal: Stop overvågning af lam kvinde

Samme toner lyder fra Dansk Folkepartis Knud Mathiesen:

- Personligt synes jeg, det er meget grænseoverskridende. Hvis man ikke kan indse det som forvaltning, er der noget ravruskende galt, siger Knud Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han synes, det er svært at sætte tid på, hvor meget overvågning der er rimelig:

- Det er vanskeligt at sætte tid på, men hvis ægtefællen og pårørende var med, kunne man måske drøfte det i en time eller to, siger Knud Mathiesen.



RV imod systematisk overvågning

Radikale Venstres medlem af handicapudvalget, Mahad Yussuf, kan godt se ideen i, at man har behov for at komme hjem til borgerne for at finde frem til deres behov for hjælp, men det er ikke hensigtsmæssig med så langvarig en overvågning:

- Vores holdning er, at man ikke skal gribe for meget ind i en borgers liv, siger Mahad Yussuf.



Medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti Mette Skautrup har bedt forvaltningen om at redegøre for, hvorfor det er nødvendigt med 48 timers overvågning: