Stort datalæk: 350 borgere er ramt

Personlige informationer om navn, adresse, cpr-nummer og oplysningen om, at vedkommende har fået oprettet en sag i Socialforvaltningen, er blevet lækket.



Fejlen er sket i magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og ifølge kommunen er det en menneskelig fejl, der er skyld i, at 350 aarhusianske borgeres personoplysninger er havnet i forkerte hænder.



- Fejlen er dybt beklageligt, og det undskylder vi for. Jeg kan godt forstå, hvis de borgere, der er ramt af lækket, føler sig utrygge og frustrerede, siger Cecilie Mortensen, der er kontorchef i magistratsafdelingens stab for digitalisering



Fejlen skete mandag, da en medarbejder skulle sende en standardskrivelse til 274 borgere, der har en sag i Socialforvaltningen. Men ved en fejl kom vedkommende i stedet for at vedhæfte en lang række standardskrivelser, der i marts 2022 har været sendt til 350 andre borgere.

Og heraf fremgår altså både navn, adresse og cpr-nummer. Derudover oplysningen om, at vedkommende har en sag i Socialforvaltningen - men ikke hvilken type sag.

- Den slags oplysninger må vi ikke dele, for det øger risikoen for misbrug af personoplysninger og identitetstyveri, siger Cecilie Mortensen.

Borgere får undskyldning

Forvaltningen blev klar over fejlen, da to borgere henvendte sig tirsdag morgen. Og kontorchefen fortæller, at magistratsafdelingen ser med den største alvor på datalækket og derfor fra i dag er stoppet med at udsende standardskrivelserne på samme måde som hidtil.

- Der bliver ikke sendt breve ud på den her måde længere. Og så er vi i gang med at klarlægge, hvordan vi kan digitalisere vores arbejdsgang, så den ikke er sårbar over for menneskelige fejl, siger hun.

De borgere, der har fået lækket deres personoplysninger, modtager en undskyldning og forklaring på, hvordan fejlen er opstået, og hvordan de skal forholde sig.

De borgere, der har modtaget oplysningerne, vil ligeledes blive kontaktet med vejledning til, hvordan de sletter de modtagne oplysninger. I otte tilfælde er oplysningerne sendt med fysisk post, som forvaltningen vil indhente og destruere.

- Vi kan ikke gøre så meget andet end gøre en stor indsats for at få folk til at slette oplysningerne, siger Cecilie Mortensen.

Datalækket vil blive indberettet til Datatilsynet efter gældende regler.