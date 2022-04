Storskærms-arrangement: Ukraines præsident holder tale til danskerne

Når Danmark 4. maj markerer befrielsen efter Anden Verdenskrig, bliver det med deltagelse af Ukraines præsident.

På en direkte videoforbindelse fra Kyiv vil præsident Volodymyr Zelenskyj tale til danskerne i forbindelse med årsdagen.

Talen bliver vist på storskærmsarrangementer i Aarhus og København. Det skriver Jyllands-Posten, der sammen med Politiken står bag arrangementerne.

Arrangementerne bliver åbne for alle, der ønsker at deltage. og de står til at vare fra klokken 21 og cirka en halv time frem.

Opfordrer til at støtte Ukraine

I Aarhus finder arrangementet sted på Bispetorvet, og i København bliver det på Rådhuspladsen.

I København vil statsminister Mette Frederiksen (S) holde tale i forbindelse med arrangementet, mens udenrigsminister Jeppe Kofod (S) taler i Aarhus.

Præsident Volodymyr Zelenskyj er blevet et kendt ansigt i medierne, efter at Rusland 24. februar invaderede Ukraine. Siden har Zelenskyj i taler opfordret Vesten til at støtte Ukraine og tage afstand fra Rusland.

Ikke første gang, han snakker til danskerne

Når Zelenskyj taler til danskerne 4. maj, vil det ikke være første gang, han taler direkte til Danmark. Også 29. marts var præsidenten direkte igennem til Danmark med en tale, der blev vist på tv på Christiansborg.

I forbindelse med talen i marts fremhævede præsidenten den danske skik med at tænde lys. Han opfordrede i samme forbindelse danskerne til at sætte stearinlys i vinduerne for Ukraine den aften.

Danskerne har en tradition med at sætte lys i vinduerne 4. maj. Det sker for at markere befrielsen, da det under den tyske besættelse ikke var tilladt at bruge lys i vinduer.