Storm har defineret 12 typer brok - og han beder dig holde brækspanden

"Du må godt råbe om hjælp, og du må græde og skrige, men du må ikke brokke dig."

Sådan skal et citat af instruktør og forfatter Hella Joof lyde, og det kan lade til, at hun har fat i den lange ende.

Det mener i hvert fald bogaktuelle Storm Stensgaard. Han har i det seneste år har begravet sig i brok, og det er der kommet bogen "Brok - om at håndtere dårlige ting på en god måde" ud af.

Folk synes, man er en idiot, hvis man brokker sig, selvom man måske har ret, lyder det fra Storm Stensgaard. Foto: Privat

Gevinster på alle hylder

Storm Stensgaard er filolog, stressrådgiver og foredragsholder, og en af hans pointer er, at brok kan ses som en måde at sige av på. Problemet er bare, at du gør bare situationen værre, når du brokker dig.

- Jeg ser brok som en form for verbal vold. Jeg håber, bogen kan være med til at belyse, at vi spilder masser af tid og ressourcer på at brokke os, siger Storm Stensgaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- En forståelse af brok kan gøre os bedre til at kritisere og modtage kritik og til at håndtere andres brok. Der er gevinster på alle hylder.

Bogen "Brok - om at håndtere dårlige ting på en god måde" udkommer på fredag, den 21. februar. Foto: williamdam.dk

Broktypologi

I sin nye bog har Storm Stensgaard defineret 12 forskellige former for brok. En broktypologi, som han kalder det.

I broktypologien finder man blandt andre klynkebrok.

- Det er, når man har brug for støtte og omsorg, men ikke er helt ærlig omkring det og i stedet brokker sig. Klynkebrokkere har brug for empati og hjælp, men får ofte at vide, at de skal tage sig sammen. Det er det sidste, de har brug for, siger Storm Stensgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan læse mere om samtlige typer brok nederst i denne artikel

Ikke nok at have ret

Målet med bogen er at give læseren en række redskaber til at håndtere brok og et udgangspunkt for at komme bag om brokken.

Husk på at brok smitter, så hvis du ikke kan stoppe brokken, så flyt dig. Lidt ligesom med passiv rygning. Helle Bentzen, coach og kropsterapeut

Kunsten er at sige av på den rigtige måde, lyder det fra Storm Stensgaard.

- Tit har man ret, når man brokker sig, men det nytter ikke noget, når kritik kommer ud som brok. Det handler om at få formuleret sig præcist, finde rette tid og modtager, at prøve at styre sine følelser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Storm Stensgaard anbefaler få skrevet sin kritik ned, og pointerer at kritik, modsat brok, som regel er noget, man kan gøre noget ved.

Ifølge coach Karin Holst ender mange i en situation, hvor de bruger sætningen: "Det er også fordi...". Men det er at fralægge sig ansvar, lyder det. Foto: Privat

To slags brok er okay

Forfatteren anbefaler kun to typer brok. Den ene er det, han kalder afreaktionsbrok.

- Her laver man en forventningsafstemning, om at den ene får lov til at afreagere. Så kan man komme ud med sin brok til en person, der ved, hvad der venter og ikke tager det personligt. Jeg har holdt et foredrag, hvor en leder kaldte det at holde brækspanden, siger han og fortsætter:

- På den måde kan man undgå en masse konfrontationer og misplaceret galde.

Populære og vellidte mennesker brokker sig sjældent. Storm Stensgaard

Den anden type brok, forfatteren kan anbefale, er den såkaldte hyggebrok.

- Det er det, de bedste standuppere gør. Det er, hvor man får det bedste ud af dårlige ting. Hvor man tager tingene med et smil. Hyggebrok er meget værdifuldt på en arbejdsplads, for her kan du være sikker på, at der indimellem sker noget dårligt, siger Storm Stensgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Storm Stengaards kone mener, han forfalder til klynkebrok. Selv mener han, at det er heltebrok. Foto: Privat

Coach: Brok kan være en gave

Ifølge Karin Holst fra Holst Coaching i Randers skyldes brok, at mange kommer til at gøre sig til offer for det, der sker omkring dem. Hun mener dog også, at der kan være en gave i brok.

- Men kun, hvis man dykker ned i brokken og finder ud af, hvor man kan sætte ind. Der er altid en god grund til at brokke sig, men hvis man hænger fast i det, kan det ende ud i stress, fordi man bruger sin energi forkert, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man må altid starte med at kigge på sig selv. Det handler om at stoppe op og tage handling.

Brok er den primære grund til, at folk går fra hinanden. Den ødelægger både familier og arbejdspladser. Storm Stensgaard

Brok er noget, vi gør for at forsvare os selv, mener den randrusianske coach.

- Det er sgu' lettere at brokke sig end at tage ansvar og finde ud af, hvad man selv kan gøre ved en situation. Men andre kan ikke ændre på ting, hvis du ikke siger, hvad det er, der generer dig, lyder det.

Gør det også selv

Storm Stensgaard indrømmer, at han også selv brokker sig. Han mener dog, at han er blevet bedre til at lade være med det.

- Jeg har et temperament, og jeg har tit brokket mig, og jeg har sjældent fået nogen gevinst ud af det. Folk synes, man er en idiot, hvis man brokker sig, selvom man måske har ret. Det nytter ikke at brokke sig over noget, som andre ikke kan gøre noget ved, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Herunder kan du se de forskellige slags brok fra Storm Stensgaards bog. Virkelighedens brok er en grumset blanding, understreger han.

