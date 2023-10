Store flammer og kraftig røg: Gammel gård brænder for anden gang

Flammerne er brudt gennem taget, og røgudviklingen er kraftig.

Og selvom Østjyllands Brandvæsen har kæmpet mod branden hele natten, er den stadig ikke slukket.

- Det ryger stadig en del, og der er meget, der ulmer, så vi har stadig to køretøjer på stedet, fortæller Thomas Jørgensen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Det er Elstedgård, der brænder. En stor, 150 år gammel gård tæt på Elsted Skole, der har været forladt siden 2019. På det tidspunkt husede gården en SFO.

- Gården ligger lidt for sig selv, så der er ikke fare for, at branden spreder sig, fortæller operationschefen.